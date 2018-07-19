Поразивший Сочи-2014 фигурист Денис Тен умер после драки с ворами

Казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи Денис Тен скончался от ножевого ранения. Сообщается, что спортсмен потерял много крови.



В приемном отделении медучреждения подтвердили информацию о госпитализации фигуриста. "Предварительный диагноз при поступлении "ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов. Наружное кровотечение", – сообщили медики.

По информации врачей, при поступлении в реанимацию состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое, передает портал informburo.kz. В экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия. К моменту госпитализации спортсмен уже потерял три литра крови, пишет Russia Today.

Позже стало известно, что медики констатировали смерть фигуриста. "Да, умер. Время не знаем", – заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

Правоохранители Алма-Аты ведут розыск двух неустановленных лиц, подозреваемых в нанесении ножевого ранения фигуристу. Для поимки преступников задействован весь личный состав Департамента внутренних дел города, сообщает Пятый канал.

На данный момент известны некоторые подробности происшествия. Согласно полицейским сводкам, Тен заметил двух неизвестных, когда они пытались снять зеркала с его автомобиля. Между ними началась потасовка, и фигуристу нанесли удар ножом.

Напомним, что Денис Тен являлся медалистом зимних Азиатских игр 2011 года, чемпионатов мира 2013 и 2015 годов, а также Континентального чемпионата 2015-го и Зимней универсиады 2017 года. Более того, на Олимпиаде-2014 в Сочи фигурист завоевал бронзовую медаль, став тогда единственным медалистом сборной Казахстана.

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