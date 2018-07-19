Месси нашел "Барселоне" нового игрока

Нападающий "Барселоны" Лионель Мессии предложил руководству своего клуба купить защитника сборной Бельгии Тома Менье, сообщает телеканал "360". По мнению аргентинца, это не только усилит линию обороны, но и позволит его одноклубнику Серхи Роберто вернуться на привычную позицию – в полузащиту.

В составе сборной Бельгии Том Менье стал бронзовым призером ЧМ-2018. На его счету на турнире есть один гол: в матче за третье место против сборной Англии.