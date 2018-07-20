Раскрыты личность и внешность убийцы фигуриста Дениса Тена

Полицейские Алма-Аты в ночь на 20 июля задержали мужчину, который подозревается в убийстве 25-летнего фигуриста и олимпийского призера Дениса Тена. 24-летний Нуралы Киясов уже сознался в преступлении.

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