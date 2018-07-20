Украинского футболиста затравили за подражание Дзюбе

Волну критики в соцсетях вызвал снимок футболиста юношеской сборной Украины Георгия Цитаишвили. Забитый гол игрок отпраздновал "в стиле Дзюбы" – повторив известный жест российского спортсмена.

Первым выразил возмущение по поводу жеста спортсмена журналист Константин Андрияк. Именно он выложил в Facebook фото, сделанное во время юношеского чемпионата Европы. Вместо того, чтобы порадоваться победе юниоров над сверстниками из Франции (украинская команда выиграла матч со счетом 2:1), автор поста начал рассуждать о том, кто может быть идеалом для спортсмена на Украине.

Его возмутило, что эталоном футболиста для Георгия стал именно Дзюба, а не бельгиец Кевин де Брейне, хорват Лука Модрич или француз Килиан Мбаппе. "Для украинца Цитаишвили Дзюба ближе. Роднее. Милее. Если это и есть идеал футболиста Цитаишвили, то мне как-то неловко прогнозировать его футбольное будущее", – написал Андрияк.

Надо отметить, что далеко не все комментаторы поддержали его. Многие обратили внимание автора на то, что следовало бы поблагодарить игрока за забитый гол и победу – а как он его отметил, не так уж и важно. Другие просто потребовали, чтобы журналист "прекратил нагнетать". Более наблюдательные подписчики привели доказательства того, что воинское приветствие форвард российской сборной использовал далеко не первым.

Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann) 18 Июл 2018 в 3:43 PDT

Тем не менее скандал может дорого обойтись Цитаишвили. Ранее из юношеского футбольного клуба "Карпаты" выгнали вратаря Михаила Готру. Он поддержал сборную России в игре с Испанией. Футболист опубликовал в Instagram фото с "усами надежды" и смайликом в виде российского флага.

Георгий Цитаишвили неожиданной популярности вовсе не рад. Он заявил, что некоторые просто не поняли смысл его приветствия. А оправдываться он не намерен, пишет РИА Новости.