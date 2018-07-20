Убивший Россию на ЧМ-2018 Смолов шикует в Сен-Тропе

Федор Смолов по окончании чемпионата мира устроил себе отпуск. Футболист укатил на Лазурный Берег Франции.



Федор после провального выступления на мундиале решил не привлекать лишний раз внимание к своей персоне и забросил соцсети. Он не обновлял Instagram с 8 июля, что для такого любителя селфи, как Смолов, довольно странно.

Однако спокойно отдохнуть под кальян и алкоголь Федору не удалось. Расслабляющегося на одном из самых дорогих курортов мира футболиста встретила соотечественница, ведущая телеканала "Россия 1" Анна Львова. "Отдыхает хорошо, глаза сухие. Видимо, душевные раны лучше заживают в Сен-Тропе", – рассказала на своей странице в соцсети журналистка после встречи со Смоловым во Франции.

По словам телеведущей, футболист весело проводит время в ночных заведениях, но жизнь Федору то и дело отравляют фанаты. "Кто-то из недовольных российских болельщиков прямо в ночном клубе пытался выяснить с ним отношения, выкрикивая скабрезности. Назревала потасовка, но, к счастью, все обошлось. Сложно представить, как долго отголоски чемпионата еще будут его преследовать", – поделилась Львова.

Оказалось, что Федор – частый гость элитного винного клуба, где самая дешевая бутылка шампанского стоит 30 тысяч евро, а если захочется попить обычной водички, то придется выложить 26 евро, пишет StarHit. "Встретила его неделю назад. Развлекался и пил шампанское за вип-столиком в Les Caves du Roy, что же еще там можно делать. Был вместе с компанией и, похоже, со своими охранниками", – отметила Анна Львова, добавив, что также видела Федора в кальянной.

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) 25 Дек 2017 в 3:08 PST

Как писали Dni.Ru, в четвертьфинале ЧМ-2018 Россия уступила Хорватии, проиграв в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Убил надежды россиян на выход команды в 1/2 турнира Федор Смолов, который не реализовал 11-метровый удар. Россиянин пытался пробить в стиле Паненки, но его удар был блокирован голкипером Субашичем.

