Парализованную российскую чемпионку обвинили в вымогательстве

Скандальная история с лечением парализованной после травмы на тренировке фристайлистке Марии Комиссаровой получила новый неожиданный поворот. В клинике, где чемпионка проходила лечение, заявили, что спортсменка клевещет на своего врача и вымогает деньги.

В клинике, где Мария Комиссарова проходила лечение после парализовавшей ее травмы, но так и не смогла встать на ноги, изложили свою версию событий. "Мария Комиссарова пыталась подать в суд на доктора Блюма, но суд отказал принять дело к рассмотрению, признав изложенные в исковом заявлении факты "клеветой, очернением имени и попыткой вымогательства", – цитирует StarHit пресс-службу лечебного заведения.

ПО ТЕМЕ Врач обманул парализованную российскую чемпионку на 37 миллионов

По словам представителей клиники, российская чемпионка решила повторить свою попытку, заручившись поддержкой общественности. "Сейчас происходит следующая попытка шантажа и вымогательства, построенная на эмоциях сочувствующих людей, которым преподносится очень измененная и хорошо спланированная под эту задачу информация", – говорится в сообщении пресс-службы.

Более того, сотрудники лечебного заведения уверяют, что именно благодаря их помощи фристайлистке удалось собрать деньги, которые она потратила на лечение и намерена вернуть через суд. При том, говорится в сообщении, деньги пропадали со счета спортсменки даже после того, как она перестала посещать курсы реабилитации. Вскоре супруги смогли приобрести недвижимость в Марбелье, глубокомысленно отметили сторонники взглянуть на ситуацию под другим углом.

Напомним, Мария Комиссарова получила страшную травму во время тренировки на Олимпиаде в Сочи. Спортсменка травмировала позвоночник и оказалась парализована ниже пояса. Чемпионка вместе с мужем Алексеем Чаадаевым отправились в Испанию к некоему врачу Блюму, который обещал им с помощью своей авторской методики поставить парализованную спортсменку на ноги за год.

На лечение она потратила порядка 37 миллионов, однако результата курсы реабилитации так и не принесли. Спортсменка рассказала, что она намерена вернуть деньги через суд. Заявление она, по ее словам, подала вместе с еще одним пациентом доктора Блюма, который во время занятий на тренажерах сломал позвонок.