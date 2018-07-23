Уволенный Уткин пожаловался на Первый канал

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин успел наделать немало шума во время ЧМ-2018. Сначала он объявил о том, что станет частью грандиозного проекта, затем с той же неожиданностью объявил о своем уходе с ответственного поста. Теперь специалист более предметно высказался о причинах своих решений.

По словам Василия Уткина, предложение работать на Первом канале ему поступило в последних числах апреля. Руководитель спортивной дирекции Ольга Черносвитова сказала, что хочет, чтобы он присоединился к команде.

У Константина Эрнста на этот счет имелись сомнения. Однако позже журналисту позвонил публицист Александр Невзоров и сообщил, что переговорил с генеральным директором Первого канала.

После этого спортивному комментатору и поступило заветное предложение, отмечает издание Sports.ru. Повлиял ли Невзоров на решение Эрнста, Уткин не берется утверждать. Однако он признал, что "на любого человека так или иначе можно повлиять".

Кроме того, Уткин рассказал о подробностях своего неожиданного ухода с Первого канала. "Было смешно. Я прокомментировал Испания – Португалия в Сочи, с утра на машине выдвинулся в Краснодар, чтобы оттуда поехать в Ростов. Дал большое интервью "Афише" по телефону. Следующий звонок был о том, что мы вынуждены приостановиться", – вспомнил журналист.

Впрочем, Уткин в очередной раз отказался проливать свет на причины ухода. "Помнишь, какую формулировку я применил, когда записал видео? Я хочу об этом не рассказывать", – заявил комментатор.

Журналист убежден, что о причинах разрыва его сотрудничества с Первым каналом "и так легко догадаться". Уткин посчитал, что с его стороны будет лучше не выносить сор из избы.

Ранее сообщалось, что Первый канал отказался от официальных комментариев по поводу ухода Уткина с должности комментатора ЧМ-2018. Однако в коридорах спортивной редакции Первого канала судачат, будто тренер нашей сборной Станислав Черчесов был очень возмущен, что журналист критикует в эфире методику его работы с командой и тактические приемы. "Скандал был страшный! – заверил собеседник корреспондента Dni.Ru. – Все на ушах стояли".