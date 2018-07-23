"На грани срыва": крик души Аделины Сотниковой

Олимпийская чемпионка рассказала о своем тяжелом психологическом состоянии. 22-летняя Сотникова написала об этом в Instagram.

"Бог любит троицу! Надеюсь, что смогу справиться со всем, что со мной происходит. Мыслей в голове миллиард, состояние морально убито, а надо вообще мне все это?! А для чего?!" – поделилась Аделина. Спортсменка призналась, что находится на грани срыва.

"Слова успокоения – это одно. Знаю, что все будет хорошо! Ля-ля-ля, тополя… Но то, что творится внутри меня, не знает никто", – отметила фигуристка. Сотникова не уточнила, что именно вызвало у нее причины для душевного смятения.

Публикация от Adelina Sotnikova (@adelina_sotnikova14) 22 Июл 2018 в 11:12 PDT

Напомним, что в марте этого года Аделина, заработавшая золотую медаль на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, рассказала о возникших у нее проблемах после триумфа на Играх. То, что спортсменка не смогла быстро вернуться на лед, стало результатом воздействия нескольких факторов. Девушка заявила, что устала физически и психологически.

Публикация от Adelina Sotnikova (@adelina_sotnikova14) 22 Июл 2018 в 2:15 PDT

Как писали Dni.Ru, в конце августа прошлого года тренер фигуристки Евгений Плющенко сообщил о новой травме спортсменки. Отметим, что Сотникова стала первой олимпийской чемпионкой из России в женском одиночном катании.