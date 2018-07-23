Травмированная фигуристка Погорилая утешилась роскошной свадьбой
Анна Погорилая сочеталась браком с коллегой, 25-летним Андреем Невским. Сообщается, что молодой человек уже не выступает на льду.
Влюбленные устроили настоящую свадьбу мечты, но роскошь проявилась не во внешних атрибутах или масштабах застолья – молодожены подошли к вопросу с особым трепетом. Судя по снимкам в Instagram, торжество решили провести в уютном столичном ресторанчике. На праздник пригласили исключительно родных и близких.
Предложение руки и сердца Невский сделал в апреле 2018 года. Для этого парень выбрал излюбленное место всех романтиков – Эйфелеву башню в Париже. "Это именно тот человек, рядом с которым я чувствую себя уверенной", – поделилась эмоциями Погорилая.
Напомним, что бронзовый призер ЧМ-2016 Анна Погорилая пропустила чемпионат России. Это не позволило фигуристке побороться за право участвовать в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
В нынешнем сезоне спортсменку беспокоили боли в спине. Из-за этого она не смогла принять участие в контрольных прокатах в Сочи, а затем была вынуждена прервать выступление на этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Пропустила Погорилая и заключительный этап серии Гран-при в США, который прошел 24-26 ноября.
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