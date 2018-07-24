Виновен: Крушельницкий принял важное решение по допинг-скандалу

Керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший вместе с женой Анастасией Брызгаловой бронзу на Олимпиаде-2018, готов признаться в употреблении мельдония. Теперь спортсмена ждет двухлетняя дисквалификация.

О непростом решении россиянина сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев. По его словам, Крушельницкий готов согласиться с обвинением в рамках досудебного соглашения со Всемирной федерацией керлинга (WCF).

"Мы проконсультировались с адвокатами и решили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, а судебный процесс может растянуться на годы", – цитирует Свищева РИА Новости. Он подчеркнул, что на Александра никто не оказывал давления.

При этом спортсмен потребовал, чтобы в соглашении было прописано, что расследование России по его делу продолжалось. Президент ФКР отметил, что, если обнаружатся доказательства невиновности керлингиста, они будут представлены в суде и срок дисквалификации может быть уменьшен.

Публикация от Укрфорпост Спорту. Новини (@ukrforpost_sport_news) 6 Апр 2018 в 4:44 PDT

Более того, в этом случае, по словам Свищева, можно будет через суд даже вернуть медаль. "Шансов мало, но, если они есть, отказываться от них нельзя", – заявил он. Соглашение может быть подписано на конференции WCF в Будапеште 9 сентября.

Напомним, допинг-проба, сданная Александром Крушельницким в Пхенчхане, показала наличие в организме спортсмена мельдония. Крушельницкий и его партнерша Анастасия Брызгалова вынуждены были вернуть бронзу.