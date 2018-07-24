Загитова уела сбежавшую к гею Медведеву

Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки 2018 года по версии Женского спортивного фонда (WSF). Победительницу Олимпийских игр в Пхенчхане включили в шорт-лист из десяти претенденток.

В числе номинанток, отобранных Женским спортивным фондом, - сноубордистки Хлоя Ким и Бренне Хакаби из США, а также биатлонистка из Германии Лаура Дальмайер. В списке – легкоатлетка Шалан Флэнаган, лыжница Оксана Мастерс, горнолыжница Микаэла Шиффрин, велосипедистка Ханна Робертс, пловчиха Симоне Мануэль и чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс.

Тем временем в фигурном катании вступили в силу новые правила. Первый международный турнир нового сезона стартует в США уже 26 июля. Эксперты предупреждают, что итоги могут оказаться неожиданными для многих спортсменов.

Больше всего на итоговые оценки повлияет пункт о расширении диапазона судейских надбавок за качество исполнения технических элементов – в запасе у арбитров теперь от -5 до +5. Кроме того, новинкой стала "уценка" прыжков во вторых половинах программ.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova_) 19 Июн 2018 в 8:53 PDT

Напомним, что Алина Загитова оставляла самые сложные элементы именно на заключительную часть программы – так что ей нововведение едва ли понравится. "Советский спорт" подсчитал, что по новым правилам Евгения Медведева обошла бы свою конкурентку на Олимпиаде-2018. Как отмечает эксперт издания, у Загитовой, в частности, из "зачетной зоны" для надбавок дважды выпал уникальный каскад "лутц-ритбергер". В итоге Медведева получила бы на 0,24 балла больше.