Молодая чемпионка прилюдно дала отпор жесткой Тутберидзе
Фигуристка в один из дней отказалась выходить на лед. Наставница предупредила спортсменку: если та отказывается от тренировки, ей придется покинуть сборы.
"Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку. Ей так же при всех было сказано Этери Георгиевной, что или она выходит на лед, или покидает сборы", – рассказал Глейхенгауз.
По словам хореографа, на сборах присутствовала и мать Дарьи Паненковой. После резкого разговора они собрались и уехали, другой информацией тренеры не располагают.
Дарье Паненковой 15 лет, она работает в московском Центре спорта и образования "Самбо-70" под руководством Тутберидзе с 2016 года. В сезоне 2017/18 она пробилась в финал юниорского Гран-при, где заняла пятое место, стала третьей в финале Кубка России среди взрослых, а также заняла восьмое место на взрослом чемпионате России, напоминает "Р-Спорт".
Dni.Ru писали, что у Этери Тутберидзе на Паненкову были большие планы. У фигуристки должен был состояться дебют во взрослой серии Гран-при. Дарья была заявлена на этапы в Канаде и Финляндии. В предстоящем сезоне Паненкова претендовала на позицию второго номера группы после Алины Загитовой.
Сама фигуристка информацию о возможном уходе к другому тренеру не комментирует. Однако в видео с началом программ всех воспитанниц Тутберидзе, которое выложил на днях в соцсети Даниил Глейхенгауз, Паненковой нет.
Дарья станет уже четвертой фигуристой, за короткое время покинувшей группу Этери Тутберидзе. Ранее от нее ушли двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова.
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