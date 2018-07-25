Молодая чемпионка прилюдно дала отпор жесткой Тутберидзе

Дарья Паненкова покинула сборы после скандала с тренером Этери Тутберидзе. Подробности раскрыл хореограф группы Даниил Глейхенгауз.

Фигуристка в один из дней отказалась выходить на лед. Наставница предупредила спортсменку: если та отказывается от тренировки, ей придется покинуть сборы.

"Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку. Ей так же при всех было сказано Этери Георгиевной, что или она выходит на лед, или покидает сборы", – рассказал Глейхенгауз.

По словам хореографа, на сборах присутствовала и мать Дарьи Паненковой. После резкого разговора они собрались и уехали, другой информацией тренеры не располагают.

Дарье Паненковой 15 лет, она работает в московском Центре спорта и образования "Самбо-70" под руководством Тутберидзе с 2016 года. В сезоне 2017/18 она пробилась в финал юниорского Гран-при, где заняла пятое место, стала третьей в финале Кубка России среди взрослых, а также заняла восьмое место на взрослом чемпионате России, напоминает "Р-Спорт".

Публикация от Daria Panenkova (@darya__panenkova) 19 Июл 2018 в 11:56 PDT

Dni.Ru писали, что у Этери Тутберидзе на Паненкову были большие планы. У фигуристки должен был состояться дебют во взрослой серии Гран-при. Дарья была заявлена на этапы в Канаде и Финляндии. В предстоящем сезоне Паненкова претендовала на позицию второго номера группы после Алины Загитовой.

Сама фигуристка информацию о возможном уходе к другому тренеру не комментирует. Однако в видео с началом программ всех воспитанниц Тутберидзе, которое выложил на днях в соцсети Даниил Глейхенгауз, Паненковой нет.

Дарья станет уже четвертой фигуристой, за короткое время покинувшей группу Этери Тутберидзе. Ранее от нее ушли двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова.