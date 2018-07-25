ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2018

Болельщики
на официальном сайте ФИФА проголосовали за лучший гол прошедшего ЧМ-2018,
сообщает официальный сайт мундиаля. Голевой удар защитника сборной Франции
Бенжамена Павара в матче 1/8 финала с Аргентиной признан лучшим на турнире.
Матч завершился победой трехцветных – 4:3. Примечательно, что этот гол стал дебютным в сборной для игрока.
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