ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2018

Болельщики на официальном сайте ФИФА проголосовали за лучший гол прошедшего ЧМ-2018, сообщает официальный сайт мундиаля. Голевой удар защитника сборной Франции Бенжамена Павара в матче 1/8 финала с Аргентиной признан лучшим на турнире.



Матч завершился победой трехцветных – 4:3. Примечательно, что этот гол стал дебютным в сборной для игрока.

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