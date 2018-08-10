Аршавин жестко высказался о пижонстве Смолова на ЧМ-2018

Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Звезда ТНТ сбрила роскошные волосы из-за рака
Повзрослевший сын Королевой затмил голого Тарзана
В семье Чумакова произошла трагедия
партнеры
Пятница 10 августа
Лента новостей
21:54
Роскошная жизнь богачки Рудковская сводит с ума россиянок
21:48
Греция отзывает посла из России
21:34
В Турции поймали приплывших на плоту россиян‍
20:28
Скандальный развод обернулся счастьем для Петросяна и Степаненко
20:24
"Степкин корнишон": Солнцев высмеял крошечное достоинство звезды "Дома-2"
19:54
На юго-западе Москвы загорелась многоэтажка
19:49
"Сердце кровью обливается": Костенко о страданиях маленькой дочери Тарасова
19:22
"Невеста в пляжном костюме": Бледанс обрела женское счастье
18:47
Осмелевший Лукашенко нахамил Путину
18:47
Тайная сестра-наркоманка Меган Маркл исчезла с крупной суммой денег
18:45
Вернувшийся в семью Прилучный заклеймил Муцениеце
18:13
Максакова в Киеве нашла замену Вороненкову
17:59
Известный российский художник умер в возрасте 99 лет
17:40
Стало известно о тайных родах Леры Кудрявцевой
17:12
52-летняя Салтыкова без одежды выглядит как девочка
16:47
Совет на выходные
16:46
Россиянка разозлилась и зарезала 18-летнюю красавицу-дочь
16:19
Порошенко нашел способ выгнать российский флот из Крыма
15:59
Занимающихся сексом возле Кремля россиян сняли на видео
15:52
Почему зарезавшие отца сестры Хачатурян стали звездами
15:25
Шокирующие детали последних часов погибшей звезды "Дома-2"
15:20
"Все у нас получится": задорный Петросян сделал заявление
15:19
"ЕР" обсудит предложения по настройке пенсионной системы
14:59
В Тунисе арестовали подозреваемую в терроризме женщину
14:52
Резкий обвал рубля вызвал панику у россиян
14:43
Васильев разнес кулек на груди Бородиной
14:41
Дмитрия Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище
14:30
Грабящий ювелирный магазин муравей попал на видео
14:20
В московском парке нашли чемодан с трупом
14:17
Народ в ужасе от вида Андреевой на Первом канале
14:07
Спасавший онкобольную Фриске "Русфонд" оказался в центре скандала
14:00
В Москве объявлена "желтая угроза"
13:50
В Татарстане водитель насмерть сбил ребенка
13:42
Пышка из "Дома-2" одобрила проституцию
13:24
Успенская об обиженном Киркорове: Ведет себя как баба
13:20
Ребенок выжил после падения с балкона в Тюмени
13:01
Названа причина смерти режиссера Брусникина
12:58
Подлое убийство медсестры в Донбассе довело Украину до экстаза
12:53
В Ростове маршрутка столкнулась с внедорожником и протаранила забор
12:51
Обезображенного певца не узнали в онкоцентре
12:39
В Нижнем Новгороде журналиста убили после спора о политике
12:26
Порошенко в ужасе от решения Путина
12:19
Житель Ижевска украл из суда доказательства своей вины
12:13
Мама Тимати жестко осадила Анастасию Решетову
12:07
В центре Архангельска медведь напал на любопытного прохожего
11:54
Пенсионер убил жену при попытке избавить от тяги к спиртному
11:47
После вердикта о сносе "Дома-2" Бузову отправили в психушку
11:44
Горящую в Карелии церковь XVIII века сняли на видео
11:32
Известную актрису затравили за фото в бикини
11:12
Мошенницы обобрали доверчивую пенсионерку на 113 тысяч
11:02
Цымбалюк-Романовская показала новое фото больной раком матери
10:57
При пожаре под Волгоградом погибла 75-летняя пенсионерка
10:40
Пенсионерам запретят продавать квартиры
10:32
В Нижнем Тагиле сожгли две машины
10:30
Главные события Москвы
10:24
Девочка с синдромом Дауна стала успешной моделью
10:13
В Омске КамАЗ врезался в жилой дом
10:11
Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя сенсационному выбору Степаненко
10:09
Новый клип Майкла Джексона шокировал поклонников (видео)
09:47
Эффект бумеранга: антироссийские санкции ударят по экономике США
09:45
Автобус с пассажирами врезался в грузовик
09:43
Над рублем сгустились тучи
09:36
Туристку из России нашли мертвой в отеле Кипра
09:27
Под Тверью скорая три часа ехала к пациентке с инсультом
09:20
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Башкирии
09:06
Официальное решение: "Дом-2" приказали снести
09:00
Как убивают российские дороги
08:57
Российский актер тратит все деньги на спасение парализованного сына
08:39
В движении поездов в Москве произошел сбой
08:34
"Раздавить Украину": Кучма раскрыл "истинный" план России
08:26
Хмельницкая кричит из-за смерти режиссера Брусникина
08:00
Вышедшей из комы российской актрисе диагностировали рак
07:58
При пожаре в Москве погибли два человека
22:01
Путин отомстит Трампу за рухнувший рубль
22:01
На матерщинника Киркорова напали из-за дорогих цветастых штанов
21:48
Любовница приехала проститься со скончавшимся от сердечного приступа Фоменко
21:40
Загорелый Виторган не сводит глаз со "своих девочек"
21:26
Лазарев потрясен смертью режиссера Брусникина
21:24
В Москве автобус сбил пешехода
20:51
Прищученный Согомонян с пеной у рта бьется в припадке
20:28
Степаненко пощадила изменщика Петросяна
20:22
"Стала счастливее": Цымбалюк-Романовская о сладкой жизни без Джигарханяна
19:52
Семчев оплатил экспертизу-ДНК любовникам своей пассии
19:51
Режиссер Дмитрий Брусникин умер в возрасте 60 лет
19:29
Гигантский лось шокировал водителей (видео)
19:17
Гафт не может говорить после удара
18:59
Любовница обратилась к публике после позорного видео с мужем Ани Лорак
18:50
Злой и завистливый: Москва осадила брехуна Порошенко
18:43
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого
17:56
Названы дата и место прощания с Тамарой Дегтяревой
17:44
Кобзон: Врачи сказали, что мне осталось две недели
17:25
После секс-скандала с сыном олигарха российскую модель обвиняют в совращении подростка
17:14
За гибель девятилетней девочки накажут соцработника
17:03
Раскрыт источник баснословных богатств Бузовой
17:02
Разъяренный россиянин 10 раз ударил ножом жену
16:33
Что случилось с истощенной актрисой Симдянкиной
16:24
Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь
16:00
Тает на глазах: разводящаяся с Питтом Джоли исхудала до 45 килограммов
15:55
Оскандалившийся Кикабидзе набросился на Путина
15:41
Что утвердила "Единая Россия" в весеннюю сессию в здравоохранении
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оскандалившийся Кикабидзе набросился на Путина
Степаненко может проиграть в битве за миллиард
"Дебилы и моральные уроды": Волочкова поиздевалась над россиянами
Кобзон: Врачи сказали, что мне осталось две недели
Народ возмущен постельными утехами голой Бледанс с особенным сыном
Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя сенсационному выбору Степаненко
Спорт

Аршавин жестко высказался о пижонстве Смолова на ЧМ-2018

Андрей Аршавин. Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
Бывший игрок сборной России, а ныне нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин высказался о выступлении национальной команды на прошедшем чемпионате мира по футболу. Спортсмен не ожидал, что наши игроки дойдут до четвертьфинала.
прочитано 1074 раза

"Я предполагал, что сборная России должна выйти из группы, но то, что они пройдут испанцев или португальцев… Сложно укладывалось в моей голове, чтобы сборная России это прошла. Они выстояли, молодцы", – высказался Аршавин.

ПО ТЕМЕ

"Тебе с этим жить": Барановская об обидах и разрыве с Аршавиным

Доведенная оскорблениями супруга Аршавина объявила об уходе

Он отметил, что не видел игры Испания-Россия, однако много слышал о том, что отечественная сборная в большинстве своем оборонялась. Андрея это ничуть не удивило: "Да и любая команда против Испании в большинстве своем обороняется и контратакует". По словам футболиста, дойти до одной четвертой для российских игроков – это очень хороший результат.

Далее спортсмен прокомментировал незабитый пенальти Федора Смолова в матче с хорватами. "Паненка" Смолова в серии пенальти с Хорватией – пижонство? Мне трудно сказать, это нужно спросить у него. Игрок, который таким образом бьет пенальти, очень сильно рискует", – рассудил Аршавин.

Андрей отметил, что Федор решился на риск, за который много лет назад в "заводских командах" могли "убить", потому что на кону были большие деньги. "Я особо этого не застал, но в те времена, когда мой папа играл в футбол, могли и закопать на стадионе сразу", – цитирует футболиста Championat.com со ссылкой на Prosports.kz.

Напомним, что сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый из одиннадцатиметровых ударов. Таким образом сборная Хорватии во второй раз в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретилась с англичанами.

Автор: Руслана Алексеева10 августа 2018, 20:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аршавин променял жену на сексуальную модель

567

комментарии

Политика

Порошенко нашел способ выгнать российский флот из Крыма
"Раздавить Украину": Кучма раскрыл "истинный" план России
Злой и завистливый: Москва осадила брехуна Порошенко
США одним махом убили все старания Путина

Шоу-бизнес

Роскошная жизнь богачки Рудковская сводит с ума россиянок
Скандальный развод обернулся счастьем для Петросяна и Степаненко
"Степкин корнишон": Солнцев высмеял крошечное достоинство звезды "Дома-2"
"Сердце кровью обливается": Костенко о страданиях маленькой дочери Тарасова

Проишествия

Семья мешает спасению сестер Хачатурян
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна
Сестрам-убийцам в одиночных камерах срочно зовут врача
Известного актера жестоко избили в центре Москвы

Lifestyle

Новый клип Майкла Джексона шокировал поклонников (видео)
Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь
Дочь пошла по стопам Горшка из "Короля и Шута"
Народного артиста Бортника срочно доставили в больницу
Шоу-бизнес

Хмельницкая кричит из-за смерти режиссера Брусникина

Актриса не смогла сдержать эмоций
Шоу-бизнес

Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя сенсационному выбору Степаненко

Сергей Жорин прокомментировал ситуацию
Шоу-бизнес

Стало известно о тайных родах Леры Кудрявцевой

Актриса уже нянчит малыша
Шоу-бизнес

Максакова в Киеве нашла замену Вороненкову

Продвигая талант певицы, меценат не жалеет средств

Гороскоп

Как сложится жизнь Петросяна с молодой любовницей
Совет на выходные
Вышедшей из комы российской актрисе диагностировали рак
Тяжелая болезнь открыла глаза Борису Моисееву

Фоторепортажи

Девочка с синдромом Дауна стала успешной моделью
Известная актриса родила в 54 и сияет от счастья
Безруков женился на известной певице с пышными формами
Что годы сделали с Ротару

Спорт

Аршавин жестко высказался о пижонстве Смолова на ЧМ-2018
Маразм крепчал: сборная Украины отказалась жить в "Москве"
От Тутберидзе сбежала еще одна фигуристка
Покалеченный Головин рассказал о тяжелой травме

Регионы

Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
Турчак призвал регионы включаться в цифровизацию
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru