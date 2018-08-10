Аршавин жестко высказался о пижонстве Смолова на ЧМ-2018

Бывший игрок сборной России, а ныне нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин высказался о выступлении национальной команды на прошедшем чемпионате мира по футболу. Спортсмен не ожидал, что наши игроки дойдут до четвертьфинала.

"Я предполагал, что сборная России должна выйти из группы, но то, что они пройдут испанцев или португальцев… Сложно укладывалось в моей голове, чтобы сборная России это прошла. Они выстояли, молодцы", – высказался Аршавин.

Он отметил, что не видел игры Испания-Россия, однако много слышал о том, что отечественная сборная в большинстве своем оборонялась. Андрея это ничуть не удивило: "Да и любая команда против Испании в большинстве своем обороняется и контратакует". По словам футболиста, дойти до одной четвертой для российских игроков – это очень хороший результат.

Далее спортсмен прокомментировал незабитый пенальти Федора Смолова в матче с хорватами. "Паненка" Смолова в серии пенальти с Хорватией – пижонство? Мне трудно сказать, это нужно спросить у него. Игрок, который таким образом бьет пенальти, очень сильно рискует", – рассудил Аршавин.

Публикация от Андрей Аршавин (@andrew_arshavin_10) 5 Авг 2018 в 8:48 PDT

Андрей отметил, что Федор решился на риск, за который много лет назад в "заводских командах" могли "убить", потому что на кону были большие деньги. "Я особо этого не застал, но в те времена, когда мой папа играл в футбол, могли и закопать на стадионе сразу", – цитирует футболиста Championat.com со ссылкой на Prosports.kz.

Напомним, что сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый из одиннадцатиметровых ударов. Таким образом сборная Хорватии во второй раз в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретилась с англичанами.