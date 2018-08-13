Губерниев опубликовал эротическое фото

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с подписчиками своим эротическим снимком. Датированная 2003 годом фотография была сделана к открытию телеканала "Спорт".

Календарь, выпуск которого был приурочен к старту работы телеканала, Губерниев обнаружил в закромах у своей мамы. Дмитрий считает, что это была мощная реклама, в которой сочетались элементы эротики и античности.

"Ни дня без спорта !!!! Удивительный календарик нашел у мамы !!! 2003 – й год !!!! Старт общероссийского телеканала Спорт !!!! Мощная реклама !!!!! Элементы современной эротики и античности !!!!! Как молоды мы были , как искренне любили , как верили в себя !!!!!! Смелый образ , не так ли ????? Жду огня в комментариях !!!!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал снимок телеведущий.

Публикация от Дмитрий Губерниев�� (@guberniev_dmitry) 12 Авг 2018 в 11:31 PDT

Столь желанного огня Губерниев дождался. Не Аполлон, конечно, но для телеканала сойдет, сдержанно отреагировали воспитанные подписчики. Другие комментарии оказались не столь корректными. "Ой ржу не могу!!! Секси мачо брутал)))", – отреагировал один пользователь. "На пухлого херувимчика похож", – пришла к выводу женская часть аудитории. А кое-кто вообще решил, что на Дмитрия перед съемкой надели подгузник.

Напомним, что на днях телеведущий "Матч ТВ" расцеловал в эфире Юлию Ефимову. Российская пловчиха взяла золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. Ефимова была первой на одной из своих коронных дистанций – 100 метров брассом.

Губерниев взял у пятикратной чемпионки мира экспресс-комментарий. Завершив интервью, комментатор воспользовался случаем и расцеловал победительницу турнира.

