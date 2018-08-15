Загитову и Медведеву столкнули лбами

Новые программы представят на прокате в Москве члены российской сборной по фигурному катанию. В числе прочих на лед выйдут чемпионка Олимпиады-2018 Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева.

Поклонники фигурного катания, которые решат посетить 9 сентября московскую арену "Мегаспорт", первыми увидят программы, подготовленные к новому сезону. Их представят спортсмены национальной команды.

В числе прочих выйдет на лед и призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, которая теперь занимается у канадского тренера, сказано в сообщении российской Федерации фигурного катания.

"9 сентября на льду ДС "Мегаспорт" пройдут традиционные открытые прокаты фигуристов основного состава сборной команды страны. Поклонники фигурного катания, которые в этот день придут на Ходынку, получат уникальную возможность первыми увидеть выступления всех фигуристов сборной, включая Евгению Медведеву, которая теперь тренируется в Канаде", – пишет сайт ФФККР.

Медведева объявила о завершении сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе в мае. Спортсменка переехала в Торонто, где тренируется с канадским специалистом Брайаном Орсером, напоминает RT. Алина Загитова продемонстрировала новую короткую программу на шоу в Японии.

Кроме Загитовой и Медведевой, в прокате примут участие серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, двукратные бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и призер чемпионата мира Елена Радионова.

Как сообщалось, новый сезон Гран-при по фигурному катанию стартует в октябре. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и обладательница серебряной медали Игр в Пхенчхане Евгения Медведева включены в состав сборной России, но заявлены на разные этапы. Загитова выступит на этапах Гран-при в Финляндии и России. Медведева примет участие в соревнованиях в Канаде и во Франции.

