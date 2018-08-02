Смолов нелепо оправдался за бегство с места аварии

За рулем эксклюзивного BMW M5 First Edition во время ДТП в Краснодаре был Федор Смолов. Футболист признал это на допросе в полиции.

Спортсмен пожаловался полицейским, что плохо себя почувствовал – именно поэтому он не справился с управлением. Федор пообещал возместить нанесенный городу ущерб. По данным Telegram-канала Mash, стражи порядка встретились со Смоловым в присутствии сотрудников службы безопасности футбольного клуба "Краснодар".

В ночь на 1 августа на Ставропольской улице в Краснодаре произошла авария. Федор Смолов снес металлическое ограждение и разбил лимитированную машину марки BMW, которая стоит около девяти миллионов рублей. Выяснилось, что такая в Краснодаре лишь одна, и принадлежит автомобиль девушке игрока сборной России, Юлии Левченко. Однако в момент аварии за рулем был он сам.

Футболист пообещал полицейским явиться на заседание суда. За то, что спортсмен оставил место ДТП, его могут лишить прав или арестовать на 15 суток, передает НСН.

Россиян удивило поведение водителя после аварии. Сообщалось, что он вышел из машины, вызвал эвакуатор и удалился. Комментаторы назвали такие действия неадекватными. А некоторые предположили, что водитель был пьян.

Неспортивное поведение Смолова уже назвали "лучшим финтом" в его карьере. Виновник ДТП в центре Краснодара долгое время не выходил на связь, его официально разыскивала местная полиция.

