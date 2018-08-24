В Москве умер знаменитый футболист

В Москве скончался легендарный футболист "Спартака" Алексей Парамонов. Ему было 93 года. Несколько дней назад футболист был госпитализирован. Парамонова поместили в реанимацию, однако спасти легендарного спортсмена медикам не удалось, передает Пятый канал.

Алексей Парамонов в составе сборной СССР завоевал золото Олимпиады 1956 года, пишет RT. Со "Спартаком" он четыре раза становился чемпионом страны.