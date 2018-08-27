Черчесов бесцеремонно выставил из сборной Акинфеева со Смоловым

В составе сборной России по футболу нет Игоря Акинфеева. РФС обнародовал список игроков российской команды к матчу Лиги наций с командой Турции.

Список игроков, вызванных для подготовки к матчу Лиги наций УЕФА с Турцией и контрольному матчу с Чехией, появился на сайте Российского футбольного союза (РФС). Состав команды определил тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым.

Болельщики сразу обратили внимание, что в перечне отсутствуют известные имена. На сборы не вызван голкипер Игорь Акинфеев. Нет в списке также нападающих Федора Смолова и Алексея Миранчука, а также полузащитника Антона Миранчука. Все эти игроки были в заявке национальной команды на чемпионате мира 2018 года.

В состав сборной заявлены вратари Маринато Гилерме, Андрей Лунев и Антон Шунин. Защитники – Георгий Джикия, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Андрей Семенов, Марио Фернандес. Полузащитники – Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий, Роман Зобнин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Руслан Камболов, Павел Могилевец, Денис Черышев, Антон Швец. И, наконец, нападающие – Артем Дзюба, Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.

Гостевой матч Лиги наций с Турцией состоится 7 сентября, начало – в 21:45. Контрольная игра Россия – Чехия пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону, начало – в 19:00.

Напомним, Игорь Акинфеев стал героем матча Россия – Испания на ЧМ-2018. Основное и дополнительное время игры завершилось вничью. В серии пенальти победила Россия – и спас команду вратарь. Уникальная техника, продемонстрированная Акинфеевым во время спасения ворот от 11-метрового удара, получила название "Нога Бога".