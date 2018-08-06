Футболист сборной России в третий раз стал отцом

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и российской национальной сборной Александр Самедов в третий раз стал отцом. У спортсмена и его жены Юлии родился мальчик, сообщает "Спорт-Экспресс". Стоит отметить, что пара воспитывает двух сыновей – девятилетнего Богдана и двухлетнего Илью.
Напомним, что после ЧМ-2018 в России Самедов объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Футболист объяснил свое решение тем, что хочет больше времени уделять детям.
Телеведущая уже решила, кто будет помогать ей с малышом
Примадонна сделала громкое заявление
Белорусский лидер ведет себя странно
"Главный решала страны" берется за дело