Сбежавшую из России Медведеву побили на льду
Алиса Лью стала самой молодой спортсменкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях. У фигуристки уже много достижений – в частности, она в столь нежном возрасте стала победителем юниорского чемпионата США (россиянка Евгения Медведева стала первой на соревнованиях юниоров в 14-летнем возрасте).
На Азиатском Кубке по фигурному катанию, который прошел в Бангкоке с 1 по 5 августа, спортсменка безупречно выполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа. Лью стала третьей американкой, которой удалось выполнить этот прыжок на международных соревнованиях после Тони Хардинг и Мираи Нагасу. Из россиянок чисто исполнить тройной аксель удавалось лишь Елизавете Туктамышевой.
Тем временем серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева, перешедшая к канадскому тренеру Брайану Орсеру, рассказала о своих программах на новый сезон. "Сезон-2018/19. Короткая программа – "Orange Colored Sky" в исполнении Натали Коул. Произвольная программа – "Mumuki" (первая часть) и "Libertango" (вторая часть) в исполнении Yo Yo Ma (американский виолончелист китайского происхождения)", подписала фигуристка свое фото в Instagram.
А чемпионка Игр-2018 Алина Загитова показала новую короткую программу во время выступления на шоу The Ice-2018 в японской Осаке. Музыкальное сопровождение – из "Призрака оперы", а в произвольной программе будет звучать "Кармен".
Напомним, в марте 2018 года 14-летняя Александра Трусова впервые в истории женского одиночного фигурного катания чисто исполнила тулуп в четыре оборота на официальных соревнованиях. Россиянка исполнила сложнейший элемент в произвольной программе на юниорском чемпионате мира, на котором она заняла первое место, пишет "Газета.ру".
В 75-летней актрисе невозможно узнать былую красавицу
Названы главные любители однополой любви
Подробности личной жизни юмористов
Актриса произвела фурор