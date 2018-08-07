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Спорт

Сбежавшую из России Медведеву побили на льду

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Naoki Nishimura
Чистый тройной аксель в 12-летнем возрасте: таким достижением может похвастаться американка Алиса Лью. Юная спортсменка блистает на Кубке Азии в Бангкоке. По мнению экспертов, она составит серьезную конкуренцию фигуристкам из России – и не только сверстникам, но и участникам взрослых соревнований.
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Алиса Лью стала самой молодой спортсменкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях. У фигуристки уже много достижений – в частности, она в столь нежном возрасте стала победителем юниорского чемпионата США (россиянка Евгения Медведева стала первой на соревнованиях юниоров в 14-летнем возрасте).

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Евгения Армановна Медведева фигуристка

На Азиатском Кубке по фигурному катанию, который прошел в Бангкоке с 1 по 5 августа, спортсменка безупречно выполнила каскад из тройного акселя и двойного тулупа. Лью стала третьей американкой, которой удалось выполнить этот прыжок на международных соревнованиях после Тони Хардинг и Мираи Нагасу. Из россиянок чисто исполнить тройной аксель удавалось лишь Елизавете Туктамышевой.

Тем временем серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева, перешедшая к канадскому тренеру Брайану Орсеру, рассказала о своих программах на новый сезон. "Сезон-2018/19. Короткая программа – "Orange Colored Sky" в исполнении Натали Коул. Произвольная программа – "Mumuki" (первая часть) и "Libertango" (вторая часть) в исполнении Yo Yo Ma (американский виолончелист китайского происхождения)", подписала фигуристка свое фото в Instagram.

А чемпионка Игр-2018 Алина Загитова показала новую короткую программу во время выступления на шоу The Ice-2018 в японской Осаке. Музыкальное сопровождение – из "Призрака оперы", а в произвольной программе будет звучать "Кармен".

Напомним, в марте 2018 года 14-летняя Александра Трусова впервые в истории женского одиночного фигурного катания чисто исполнила тулуп в четыре оборота на официальных соревнованиях. Россиянка исполнила сложнейший элемент в произвольной программе на юниорском чемпионате мира, на котором она заняла первое место, пишет "Газета.ру".

Автор: Андрей Евлампиев7 августа 2018, 13:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову

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