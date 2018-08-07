Российский спортсмен спас случайного прохожего

Нападающий хоккейного клуба "Салават Юлаев" Вячеслав Солодухин гулял по торговому центру "Центральный" в Уфе, когда заметил, что случайному прохожему поблизости стало плохо. Хоккеист тут же подбежал и начал оказывать молодому человеку первую помощь. Впрочем, сам он свой поступок оценивает скромно. "Хорошо, что рядом оказалась еще одна девушка, которая все взяла в свои руки", – цитирует портал mkset.ru спортсмена. Он добавил, что на его месте многие бы также не стали задумываться о том, как поступить.

