Покалеченный Головин рассказал о тяжелой травме
Карьера Головина в "Монако" началась с неприятностей. Как сообщает Monaco Informativo 22-летний российский спортсмен повредил ногу.
Репортеры поймали звезду футбола на выходе из больницы. Александр медленно ковылял на костылях, а на его правой конечности красовалась лангета. Что именно случилось со спортсменом, насколько серьезна травма и сколько времени займет восстановление представители клуба не сообщили.
Зато о происшествии с удовольствием рассказал сам спортсмен. "У меня травма голеностопа. Операция не потребуется. Процесс восстановление займет где-то три-четыре недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов", – сказал Головин изданию "Спорт Экспресс".
⚽️ Mala noticia para el Mónaco con la lesión de Golovin en el pie derecho. El internacional ruso deberá pasar unos exámenes para evaluar la importances de la lesión #Monaco #Montecarlo #ASMonaco #Ligue1 #Ligue1Conforama #Fichajes #Golovin pic.twitter.com/0URuY1QUPK— Mónaco Informativo (@Monaco_Info_) 8 августа 2018 г.
Как сообщает сайт "Комсомольская правда" Александр перешел в "Монако" всего пару недель назад. За него вице-чемпионы Франции отвалили ЦСКА 30 миллионов евро, и это рекордная сделка в истории российского футбола. Фанаты очень ждали дебюта спортсмена в новой команде, он должен был состояться 11 августа в матче французской Лиги 1 "Монако" – "Нант".
Добавим, что до этого Александра хотел купить итальянский "Ювентус", они даже сделали официальное предложение о переходе, однако ЦСКА не устроила сумма сделки. За Головина предложили 17 миллионов евро, а российский клуб планировал получить за перспективного игрока более 25 миллионов.
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