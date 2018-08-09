Федора Смолова жестко наказали за ДТП на элитном авто

Новоиспеченный футболист столичного "Локомотива" Федор Смолов понес наказание после ДТП в Краснодаре. Форвард лишен водительских прав на один год, передает НСН. Примечательно, что Смолов на заседание суда не явился.

Напомним, что в ночь на 1 августа элитный автомобиль игрока попал в аварию – иномарка влетела в дорожное ограждение. За рулем был Смолов, он не пострадал. Футболист не стал вызывать на место происшествия ГИБДД, а просто отправился домой, поручив эвакуировать его машину.