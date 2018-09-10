Тутберидзе отправила уязвленную Медведеву рожать детей

Раскрыты подробности конфликта Евгении Медведевой и Этери Тутберидзе, который произошел после Олимпиады в Пхенчхане. Тренер в грубой форме отправила неудачно выступившую фигуристку на покой.

О произошедшем между Медведевой и Тутберидзе рассказал канадский тренер Даг Хау. Он узнал о ссоре от своего друга и нынешнего наставника Евгении Брайана Орсера.

"Я слышал, что Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей после Олимпиады. Что она уже ничего не добьется. Мне Орсер об этом рассказал", – цитирует канадца The Skating Lesson.

Поведал Хау и о заминке в выступлении Медведевой на контрольных прокатах в России. "Брайан сказал, что она забыла программу. Мне показалось, что в середине программы, когда она прыгала каскад тройной сальхов – тройной тулуп, она выглядела странно, так что думаю, что она действительно забыла свою программу", – сообщил специалист.

Отметим, что Этери Тутберидзе предпочитает не говорить о Евгении Медведевой. А во время контрольных прокатов в Москве она не стала смотреть выступление своей бывшей ученицы. После выступления вся команда Тутберидзе, включая Алину Загитову, прошла мимо Евгении Медведевой и ее наставника Брайана Орсера, не поздоровавшись.

Напомним, на Играх в Пхенчхане Евгению Медведеву обошла коллега по сборной 15-летняя Алина Загитова. После соревнований Женя решила уйти от своего тренера Этери Тутберидзе, так как считала, что та уделяет все свое внимание юной звезде.