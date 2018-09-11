Человек года: Артем Дзюба получил престижную награду

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба назван Человеком года по версии журнала GQ. В издании отметили, что спортсмен превратилс­я в живо­й символ­ ЧМ-2018, затмив всех претендентов на престижное звание.

В начале 2018 года Дзюба отправился в аренду в тульский клуб "Арсенал", после чего смог вернуться в сборную России. Футболист отметился на ЧМ-2018 тремя голами. Это второй случай признания спортсмена Человеком года GQ, передает RT. В 2008 году награду получил главный тренер сборной России Гус Хиддинк.