Человек года: Артем Дзюба получил престижную награду

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба назван Человеком года по версии журнала GQ. В издании отметили, что спортсмен превратился в живой символ ЧМ-2018, затмив всех претендентов на престижное звание.
В начале 2018 года Дзюба отправился в аренду в тульский клуб "Арсенал", после чего смог вернуться в сборную России. Футболист отметился на ЧМ-2018 тремя голами. Это второй случай признания спортсмена Человеком года GQ, передает RT. В 2008 году награду получил главный тренер сборной России Гус Хиддинк.
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