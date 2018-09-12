Жена не пустила Джона Терри в московский "Спартак"

Экс-капитан сборной Англии по футболу Джон Терри отклонил предложение московского "Спартака", пишет newizv.ru.
"После долгих раздумий я решил отказаться от предложения контракта со "Спартаком". Взвесив все с моей семьей, мы решили, что это неправильный шаг для нас сейчас", – рассказал футболист в Instagram.
Против переезда в Москву выступила жена Терри. Супруга футболиста заявила, что их детям сложно будет жить и получать образование в другой стране.
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