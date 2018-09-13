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Спорт

России подготовили новый допинг-скандал

Фото: pixabay.com
Комитет WADA рекомендовал исполкому не восстанавливать РУСАДА. Всемирное антидопинговое агентство рассмотрит вопрос коллег из России на заседании 20 сентября.
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Судя по всему, WADA решило затеять новый скандал. Оно не хочет восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах.

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 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент "Би-би-си" Дэн Роан. Журналист опубликовал копии письма к исполкому WADA.

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. Это произошло после допингового скандала в российской легкой атлетике.

Чтобы восстановиться, России необходимо было выполнить ряд условий. Их оставалось два – предоставление доступа к пробам из московской лаборатории и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о якобы имевших место манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 годы.

Как писали Dni.Ru, в Испании закрыли антидопинговое расследование против полузащитника сборной России по футболу. Денис Черышев сообщил об этом в своем Twitter. Игрок "Валенсии" опубликовал полученное от Министерства культуры и спорта Испании письмо, в котором сообщается о закрытии данного вопроса. Испанские чиновники даже поблагодарили Черышева за содействие.

Автор: Валерия Нарская13 сентября 2018, 21:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

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