России подготовили новый допинг-скандал

Судя по всему, WADA решило затеять новый скандал. Оно не хочет восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент "Би-би-си" Дэн Роан. Журналист опубликовал копии письма к исполкому WADA.

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. Это произошло после допингового скандала в российской легкой атлетике.

WADA’s Compliance Review panel has recommended to WADA’s exec cttee that Russia’s anti-doping agency remains suspended at crunch meeting next week. Unanimous conclusion laid out in this letter obtained by the BBC. But will pressure from IOC & the sports mean panel is ignored? pic.twitter.com/NVdv8DkwEG