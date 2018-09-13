России подготовили новый допинг-скандал
Судя по всему, WADA решило затеять новый скандал. Оно не хочет восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент "Би-би-си" Дэн Роан. Журналист опубликовал копии письма к исполкому WADA.
Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. Это произошло после допингового скандала в российской легкой атлетике.
WADA’s Compliance Review panel has recommended to WADA’s exec cttee that Russia’s anti-doping agency remains suspended at crunch meeting next week. Unanimous conclusion laid out in this letter obtained by the BBC. But will pressure from IOC & the sports mean panel is ignored? pic.twitter.com/NVdv8DkwEG— Dan Roan (@danroan) 13 сентября 2018 г.
Чтобы восстановиться, России необходимо было выполнить ряд условий. Их оставалось два – предоставление доступа к пробам из московской лаборатории и принятие доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о якобы имевших место манипуляциях в российской антидопинговой системе в период с 2011 по 2015 годы.
Как писали Dni.Ru, в Испании закрыли антидопинговое расследование против полузащитника сборной России по футболу. Денис Черышев сообщил об этом в своем Twitter. Игрок "Валенсии" опубликовал полученное от Министерства культуры и спорта Испании письмо, в котором сообщается о закрытии данного вопроса. Испанские чиновники даже поблагодарили Черышева за содействие.
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