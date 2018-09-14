Скончался прославленный отечественный спортсмен

В Кирове умер советский конькобежец Валентин Чайкин. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Спортсмена не стало после тренировки с ветеранами хоккейного клуба "Трактор".
Валентин Чайкин установил мировой рекорд на дистанции 1500 метров в 1952 году, который держался вплоть до 1955-го. Был удостоен звания заслуженного тренера РСФСР, сообщает teleprogramma.pro.
Откровенное интервью отца певицы
Знаменитости не отходили друг от друга
Специалист считает, что из беседы многое убрали при монтаже
Шоумен провел отпуск в компании привлекательной женщины