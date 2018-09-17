Тутберидзе о здоровье фигуристки Трусовой: Нужно молиться

Тренер рассказала о своей 14-летней воспитаннице Александре Трусовой, которая владеет тремя прыжками в четыре оборота – сальховом, тулупом и лутцем. Этери Тутберидзе рассказала о трудности исполнения таких элементов в женском фигурном катании.

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