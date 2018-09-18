Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, россиянка Дарья Кондакова обвинила в мошенничестве экс-возлюбленного. Мужчина является директором компании по пошиву одежды.



Гимнастка подала в суд на мужчину, с которым около трех лет их связывали романтические отношения. По словам Кондаковой, она вложила свои средства в его компанию и просила гимнасток российской сборной рекламировать фирму.

Дарья отметила, что подала заявление о привлечении экс-любовника к уголовной ответственности. Также она готовит иски от имени гимнасток сборной России, которые просили убрать фото с рекламы его фирмы и получили отказ от директора, передает RT со ссылкой на сообщение чемпионки в Instagram.

Кондакова заявила, что бывший избранник до сих пор ей должен. "Он обещал вернуть деньги, кормил "завтраками", потом начал отходить от темы, говорил, что это совместный бюджет, и он ничего мне не должен… Также мне передали, что меня и не только меня начали оскорблять в интернете и писать не относящуюся ко мне ерунду его друзья, врать о том, что я никак к этой фирме не относилась. С их стороны это было верх наглости и низости", – написала гимнастка.

Чемпионка обратилась к женщинам с советом не совершать ее ошибок. "Не доверяйте и не обеспечивайте мужчин, которые этого не ценят", – добавила экс-гимнастка.