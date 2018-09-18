Фигуристу Ягудину запретили ходить из-за страшной болезни

Известный российский фигурист Алексей Ягудин выступал на соревнованиях, преодолевая страшную боль. Спортсмену не верили и называли симулянтом – пока медики не обнаружили у него тяжелое заболевание.

Тренер Татьяна Тарасова, которую Ягудин называет Великой Китайской Стеной, обвиняла своего воспитанника в трусости – она считала, что Алексей пытается свалить свои неудачи на льду на "мифическую боль в ноге". И спортсмен вновь выходил на лед, одерживая победу за победой.

Медики тоже считали, что фигурист абсолютно здоров – пока, наконец, не отправили его на МРТ. Тут им пришлось признать: с такой травмой невозможно не только кататься, но даже ходить. Но к тому времени, как это выяснилось, сустав был уже почти полностью разрушен.

Алексей Ягудин – четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию. Спортсмен завоевал олимпийское золото в Солт-Лейк-Сити. А выступления фигуриста "Зима" и "Человек в железной маске" признаны лучшими за всю историю одиночного мужского фигурного катания.

В личной жизни Ягудина тоже целый список побед. В 1999 году он собирался жениться на знаменитой фигуристке Елене Бережной, вместе с Татьяной Тарасовой купил для нее кольцо. Но свадьба не состоялась. Не дошло дело до ЗАГСа и с известными красавицами Ляйсан Утяшевой, японской фигуристкой Киоко Ино, певицей Александрой Савельевой.

Оказывается, сердце великого спортсмена еще с 13 лет было занято Татьяной Тотьмяниной. Но соединиться им было суждено лишь когда оба оставили большой спорт. По словам Ягудина, его жизнь с Татьяной – это драма со счастливым концом. У них двое очаровательных девочек. И никакая олимпийская медаль не заменит той радости, которую приносят дети, признался фигурист в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".