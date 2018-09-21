Путина и Трампа позвали на кровавый бой

Поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится 6 октября. VIP-приглашения на состязание бойцов получили президенты России и США.

Президент UFC (организация, проводящая бои по смешанным единоборствам) Дэйна Уайт не уверен, что оба высокопоставленных гостя появятся в Лас-Вегасе. Он заявил, что понимает, насколько присутствие на боях без правил Владимира Путина и Дональда Трампа осложнило бы организацию турнира, передает Super.

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В самом ожидаемом поединке Конор попытается отобрать у Хабиба некогда принадлежавший ему чемпионский пояс в легком весе. Уже состоялась совместная пресс-конференция Нурмагомедова и Макгрегора. Обстановка была накаленной. Конор припомнил сопернику тот день, когда разбил окна его автобуса, и обвинил в трусости.

Conor McGregor poses with Russian president Vladimir Putin at World Cup Finalhttps://t.co/PL49H4QAuR pic.twitter.com/4TV5ytvscP — Mirror Fighting �� (@MirrorFighting) 15 июля 2018 г.

После бурного монолога ирландец вытащил из внутреннего кармана пиджака бутылку виски и предложил Хабибу выпить. Нурмагомедов отказался, а Конор обвинил его в неумении тусоваться и идиотизме. Традиционная "дуэль взглядов" прошла без особых проблем.

Отметим, что Макгрегор не впервые подобным образом демонстрирует публике свои артистические способности и харизму. Перед камерами он чувствует себя очень уверенно и любит провоцировать соперника.