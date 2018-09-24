Бывшего футболиста российский сборной избили на входе в гей-клуб

Владимир Быстров получил от охранника удар в челюсть. Он вел себя агрессивно, за что и поплатился.

И чего только бронзового призера чемпионата Европы 2008 года понесло в знаменитый петербургский гей-клуб "Голубая устрица"? Остался бы цел, да и скандала смог бы избежать. Поклонники знают, что Быстров счастливо женат на Алене, с которой познакомился в кафе, а в ноябре 2004 года у них родилась дочь Дарья. И вдруг он ломится в логово разврата, где куражатся мужики...

Владимира не пустила туда охрана. Ершистый Быстров огрызнулся, попер напролом и получил удар в челюсть. Да такой силы, что отлетел на несколько метров. И сразу после конфликта заявил, что на видео, которое появилось в Сети, не он, а человек, на него похожий. Сам же, мол, находится в Астрахани.

Тем временем журналисты продолжают докучать Володе звонками и спрашивать, что он забыл в клубе "для сладких мальчиков". "Я не понимаю, о чем вы говорите. В интернете много чего выкладывают. Я что, должен все комментировать?" – цитирует возмущенного футболиста "Экспресс-газета".

Стоит заметить, что гомосексуализим – распространенное среди футболистов явление. Сказывается длительное пребывание на сборах и чемпионатах без женского внимания. Несколько лет назад португальский футболист Криштиану Роналду в ссоре с полузащитником "Атлетико" Коке в сердцах заявил: "Да, я – гей! Зато я очень богат, а ты – ублюдок!"

В январе 2014 года экс-игрок сборной Германии Томас Хитцльшперге официально совершил каминг-аут и заявил, что после этого ему заметно полегчало в моральном плане. А бельгийский спортсмен Джонатан де Фалько не только признался в том, что он гей, но и бросил футбол, чтобы сниматься в гей-фильмах.