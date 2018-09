Салах вырвал у Черышева заслуженную победу

В Лондоне состоялась церемония вручения ежегодной премии ФИФА. Призы по итогам сезона-2017/18 были вручены в девяти номинациях.

В числе номинантов на звание автора лучшего гола рассматривался футболист сборной России Денис Черышев. Но победа все же ему не досталась.

Приз имени Ференца Пушкаша в номинации "Лучший гол года" совершенно неожиданно получил Мохаммед Салах за гол в матче чемпионата Англии "Ливерпуль" — "Эвертон". Денис Черышев же с голом Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 остался без победы.

Лучшим футболистом признали Луку Модрича, футболисткой – Марту, тренером – Дидье Дешама, Рейнальда Педроса – в женском футболе, лучшим вратарем – Тибо Куртуа. Пальма первенства как лучшим болельщикам досталась фанатам сборной Перу, передает Fifa.com.

А вот главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов по итогам голосования за звание лучшего тренера года занял лишь девятое место. Наставник нашей команды набрал 2,1% голосов. За него проголосовали представители 31 страны.