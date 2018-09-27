Чемпионат мира по хоккею 2023 года проведут в России

Россия готовится принять очередное спортивное мероприятие международного масштаба. Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Радостной вестью поделился первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. "Да, все решено, достигнуты договоренности между тремя федерациями. Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге, 2024 года – в Чехии, 2025 года – в Швеции", – заявил он.
Напомним, что в мае Россия подала заявку на проведение турнира, матчи которого планируется проводить в Санкт-Петербурге. Фазель тогда же рассказал, что Чехия и Швеция проявили интерес к организации чемпионата мира по хоккею.
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