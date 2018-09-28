У мокрой Шараповой потеряли грудь
"Кали не хочет прощаться с летом", – подписала снимок Мария Шарапова. На нем спортсменка позирует в черном раздельном купальнике, демонстрируя великолепную подтянутую фигуру.
Однако поклонников экс-первой ракетки мира возмутил ракурс. Дело том, что на фото из жаркой страны у нее совсем не видно груди.
Не стесняясь в выражениях, фолловеры задали Марии вопрос в лоб. "Спрятали сиськи в России до того, как отправились в Кали?", "Грудь ведь не сильно развита, бедра тоже, а миллионы мужчин – штабелями, штабелями", "Маша, где сиськи?" – атаковали теннисистку подписчики.
Большинство все-таки сошлось во мнении, что теннисистка хороша при любом ракурсе. "Абсолютно великолепно", "Хорошо выглядишь", "Симпатичная женщина", "Как горячо!" – одарили спортсменку комплиментами фанаты. Отметим, что Мария является активным пользователем соцсетей и регулярно радует фолловеров новыми снимками.
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