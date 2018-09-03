ФИФА официально признала гол Черышева на ЧМ-2018 одним из лучших

Гол полузащитника сборной России Дениса Черышева в четвертьфинале ЧМ-2018 с командой Хорватии включили в шорт-лист номинантов на звание лучшего гола в 2018 году. ФИФА опубликовала имена претендентов.
Среди них – голы Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Мохамеда Салаха и Гарета Бэйла. Церемония вручения премии Пушкаша намечена на 24 сентября в Лондоне, передает НСН.
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