Футболист Артем Дзюба станет капитаном сборной России по футболу в ближайших двух матчах. Такое решение принял тренер национальной команды Станислав Черчесов.

7 сентября российская команда будет играть в Лиге наций в гостях против турецкой сборной. Позже, 10-го числа отечественные футболисты проведут товарищеский матч с чешскими футболистами. Напомним, после ЧМ-2018 Дзюба стал одним из самых популярных спортсменов в стране и за ее пределами, передает EG.ru.