Гимнастка Мамун возбудила откровенным фото в купальнике

Прославленная российская гимнастка Маргарита Мамун поделилась пикантными снимками с пляжа. Девушка предстала перед поклонниками в откровенном образе.

Спортсменка вместе с супругом пловцом Александром Сухоруковым отдыхает на Мальдивах. Маргарита принимает солнечные ванны, купается, катается на яхте и рыбачит. Яркие снимки с райского курорта она публикует в своем микроблоге.

Из многообразия фотографий поклонникам больше всего приглянулся кадр, на котором Маргарита позирует на берегу океана в оранжевом слитном купальнике. Снимок получил более 33 тысяч отметок "Нравится" и несколько сотен восторженных комментариев.

"Чувственно и эстетично очень (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сосочки зачетные", "Ну секси же😍", "Какая красивая грудь", "Какое восхитительное единение с природой", "Богиня💚", "Богиня!!!))) Выглядишь волшебно!!!))) Идеальная!!!))) Самая самая красивая!!!)))", "ВАУ!!! Полегче!!!!", "Очень женственно и чувственно🌺", "Маргарита с каждым днем становить все краше и краше!😀", – не жалели комплиментов поклонники.

Напомним, что 8 сентября 2017 года олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун вышла замуж за серебряного призера Олимпиады в Пекине по плаванию Александра Сухорукова. Торжественная регистрация состоялась в ЗАГСе Барвиха Luxury Village.

Спортсмены познакомились в 2013 году на Универсиаде в Казани. У обоих возникло ощущение дежавю: казалось, они уже когда-то виделись. Ощущение не проходило, и ту первую встречу ребята вспоминают до сих пор. Потом они нашли друг друга в Сети, начали переписываться. Спортивная судьба развела их: Саша уехал тренироваться в США, Рита – в Москву. Увиделись они только через полгода.