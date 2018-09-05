Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, за кого болела на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Также спортсменка сообщила о своих профессиональных планах.

Полгода прошло с проведения Игр-2018, но Алину и Евгению до сих пор продолжают сравнивать и противопоставлять. Например, Туктамышева считает, что Загитова недостойна полученного золота на Олимпиаде.

Одна из самых красивых отечественных фигуристок призналась, что болела за Медведеву. "Считаю, что она больше, чем кто-либо другой, заслуживала этой золотой медали", – цитирует Елизавету Sports.ru.

Что касается ее спортивных планов, Туктамышева отметила, что не любит загадывать, но рассчитывает не на один сезон. "Когда я думаю о том, что могу оказаться без соревнований, без спорта, без тренировок, без всего этого азарта, у меня сердце съеживается", – заявила Елизавета. Она добавила, что бросать фигурное катание не намерена – во всяком случае, в ближайшие два года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о том, чего он ждет от катания Евгении Медведевой и Алины Загитовой в новом сезоне. Выяснилось, что он возлагает на девушек большие надежды. Противостояние двух молодых звезд фигурного катания остается главной интригой нового сезона соревнований, который стартует в октябре.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 2 Мар 2018 в 10:38 PST

Напомним, что на Олимпийских играх в Пхенчхане золотую медаль в женском одиночном катании завоевала Алина Загитова. Евгении Медведевой досталась серебряная награда.