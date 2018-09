Бегству Медведевой от Тутберидзе нашли оправдание

Евгения Медведева и Алина Загитова будут лидерами в женском катании в новом сезоне, уверена Елена Буянова. Что касается смены тренера некоторыми фигуристками, то каждый спортсмен вправе выбирать, с кем ему комфортнее работать.

"Каждый спортсмен, когда взрослеет, вправе сам решать свою судьбу. Если уходит от тренера – значит, ему некомфортно. В глубине души мы, тренеры, всегда понимаем, почему от нас уходят. Потому что просто так не уходит никто. А спортсмен всегда будет выбирать, где ему лучше", – прокомментировала Буянова уход Медведевой к канадцу Брайану Орсеру.

На счету Евгении две победы на чемпионатах мира. А на Олимпийских играх в Пхенчхане она дважды завоевала серебряную медаль. Золото в одиночном катании спортсменка уступила соотечественнице Алине Загитовой.

В конце прошлого сезона Евгения приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, где начала работать с Брайаном Орсером. 5 сентября фигуристка вместе с канадским тренером приехала на контрольные прокаты, которые проходят в подмосковном Новогорске.

