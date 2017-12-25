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Как отписаться от push-уведомлений Dni.Ru

Фото: Dni.Ru
Dni.Ru публикуют подробную инструкцию, как отписаться от уведомлений с сайта
прочитано 420 раз

ОТКЛЮЧАЕМ push-УВЕДОМЛЕНИЯ НА ANDROID 6 В GOOGLE CHROME

Подписка на push-уведомления не всегда оправдывает ожидания пользователей. Иногда мы соглашаемся на подписку, кликнув на кнопку "Разрешить" автоматически. Но не все потеряно – подписку можно отключить.

Дождитесь следующего ненавистного push-уведомления, и когда оно "прилетит", нажмите на кнопку "шестеренка".

Затем перейдите в раздел "Настройки сайта" и нажмите кнопочку "блокировать".

Все. Теперь push-уведомления вас больше не побеспокоят.

Фото: Dni.Ru

Способ второй подойдет тем, кто не любит ждать. Открываем Google Chrome и нажимаем кнопку настроек браузера.

Далее переходим в раздел настроек оповещений.

Передвигайте ползунок в режим "Блокировать".

После этого назойливые сообщения вас больше не побеспокоят.

Фото: Dni.Ru

ОТКЛЮЧАЕМ push-УВЕДОМЛЕНИЯ НА ANDROID 7 В YANDEX.БРАУЗЕРЕ

А теперь для разнообразия давайте спланируем побег от надоедливых "пушей" в браузере "Яндекс". Кликните на кнопку настроек (три вертикальные точки).

Далее переходим в раздел "Уведомления от сайтов".

Смело жмем на кнопку "Очистить настройки сайтов".

Теперь смартфон свободен от ненужных вам уведомлений.

Фото: Dni.Ru

Как отписаться от push-уведомлений в Safari, Chrome и FireFox

Safari

Для того, чтобы отписаться от push-уведомлений в браузере Safari, надо зайти в Safari → "Настройки"  → "Уведомления", выделить сайт, уведомления от которого вы больше не хотите получать, и нажать "Удалить". Как вариант можно не удалять, а временно отключить получение новостных уведомлений от сайта.

Если вы не хотите, чтобы веб-сайты спрашивали разрешение на отправку вам push-уведомлений, то внизу этого же окна снимите галочку с настройки "Разрешить веб-сайтам запрашивать разрешение на отправку push-уведомлений".

Chrome

Зайдите в Chrome  → "Настройки", в появившемся окне прокрутите в самый низ и нажмите на ссылку "Показать дополнительные настройки". Далее нажмите на кнопку "Настройки контента" (находится под заголовком "Личные данные"), затем найдите "Оповещения" и щелкните на кнопку "Настроить исключения". Остается только выбрать сайт, с которого приходят уведомления. Его можно "Разрешить", "Блокировать" (временно отключить уведомления) или просто удалить, нажав на крестик.

FireFox

Веб-push-уведомления по умолчанию в этом браузере отключены. Сайт не может их отправить без вашего разрешения. Чтобы отказать сайту в отправке уведомлений, перейдите в меню и выберите "Настройки", выберите панель "Содержимое" и щелкните по кнопке "Выбрать". Выберите сайт, щелкните "Удалить сайт". Чтобы отказать всем сайтам в праве отправлять вам push-сообщения, выберите "Удалить все сайты".

Фото: apple.com

Уведомления на устройствах iPhone, iPad и iPod touch

Настройки для веб-сайтов

В панели "Веб-сайты" в настройках Safari можно настроить параметры просмотра отдельных веб-сайтов. Чтобы просмотреть эти настройки, выберите меню Safari > "Настройки" и нажмите "Веб-сайты".

Параметры, которые можно настроить (например, Reader и правила блокирования контента), перечислены в столбце слева. Здесь предлагаются следующие возможности.

Применение настройки к веб-сайту в списке – выберите веб-сайт в правом столбце, затем выберите нужный вариант.

Применение настройки ко всем веб-сайтам, которые еще не настроены, – нажмите всплывающее меню "При посещении других веб-сайтов" в правом нижнем углу панели, затем выберите нужный вариант.

Все настроенные веб-сайты отображаются в списке "Настроенные веб-сайты". Если список "Настроенные веб-сайты" пуст, вы еще не настроили ни одного веб-сайта или очистили список.

Фото: apple.com

Применение настройки ко всем веб-сайтам – убедитесь, что список "Настроенные веб-сайты" пуст (чтобы быстро очистить этот список, выберите "Веб-сайты" и нажмите "Удалить"). Нажмите всплывающее меню "При посещении других веб-сайтов" и выберите нужный вариант.

Затем на вкладке "Уведомления" для указанных сайтов выберите один из следующих вариантов.

"Разрешить" - сайт всегда может отправлять вам уведомления.

"Отказать" – сайт не может отправлять вам уведомления.

Можно изменить не только стили предупреждений, но и настроить уведомления, которые показывает ваш смартфон. Чтобы добавить или изменить стиль предупреждения для уведомления, перейдите в меню "Настройки" > "Уведомления" и выберите нужную программу. В пункте "Допуск уведомлений" вы выбираете, хотите ли получать уведомления от выбранной программы. Если нет – ползунок надо передвинуть влево.

Автор: Андрей Евлампиев25 декабря 2017, 12:41

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