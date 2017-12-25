iPhone 8 Plus резко потерял в цене

Смартфон iPhone 8 Plus от компании Apple к Новому году потерял 20% от официальной стоимости. Однако покупатели рискуют: гарантии на подешевевшие аппараты нет.

В сентябре 2017 года базовая версия iPhone 8 Plus оценивалась в 64,9 тысячи рублей, а более продвинутая – в 76,9 тысяч рублей. Примерно за такую цену продаются смартфоны и сейчас – в официальном магазине Apple.

Однако после выхода в ноябре нового флагманского продукта - iPhone X – спрос на модель iPhone 8 Plus существенно упал. Многие российские онлайн-маркеты делают 20-процентную скидку. В результате "восьмерку" можно купить за 51 990 рублей. В среднем модель на 64 гигабайта в российских онлайн-маркетах можно найти за 47,9 тысячи рублей, а самую дорогую конфигурацию с памятью в 256 гигабайт – за 64 тысячи рублей.

В то же время отмечается, что из-за "заниженной" цены смартфон могут лишить гарантии. А еще есть вероятность, что у него возникнут проблемы с российскими сетями четвертого поколения LTE 4G. Чтобы этого избежать, поклонникам "яблочных" гаджетов перед покупкой стоит уточнять их модельные номера, передает телеканал "360". Ранее стало известно, что iPhone 6 (32 гигабайта) также продается в России по рекордно низким ценам – от 21,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что ноябрьские продажи смартфона iPhone X в России составили примерно 65 тысяч единиц. По информации от ретейлеров, такие результаты первого месяца на рынке стали рекордными. В исследованиях специалистов учитывались исключительно официальные продажи iPhone X. По данным экспертов, еще примерно 23% занимает теневой рынок и прямые покупки из-за границы. После начала продаж 3 ноября на территории России за неделю было реализовано более шести тысяч iPhone X.

