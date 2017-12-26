В России инвалидов-колясочников научат двигаться силой мысли

Российские ученые разработали прототип инвалидной коляски, управляемой силой мысли. В скором времени такие кресла могут быть поставлены на поток.

Революционным устройством можно управлять с помощью взгляда и биотоков головного мозга. В первую очередь кресло рассчитано на людей с нарушениями работы мышц ног и рук и нет другой возможности управлять коляской. Перед оператором устройства находится монитор, разбитый на разные зоны: "влево", "вправо", "назад", "вперед", "набор текста" и "экстренный вызов помощи".

Чтобы запустить команду, достаточно посмотреть на нее. Специальный айтрекер отслеживает направление взгляда и в соответствии с ним управляет коляской. Устройство основывается на применении инфракрасного излучения, которое проектируется на зрачок человека и позволяет камере отслеживать любые его движения, сообщается в научном микроблоге Минобрауки России.

Кроме того, креслом можно управлять не только взглядом, но и силой мысли. На оператора коляски надевают специальный шлем с электродами. Устройство фиксирует биотоки мозга, вырабатываемые в нервных клетках. Шлем считывает эти сигналы и отправляет их в процессор коляски. По словам ученых, этот вариант управления чуть медленнее, чем с помощью взгляда.

Сейчас специалисты Курчатовского института дорабатывают прототип и думают, как еще можно улучшить и без того революционную коляску. Вместе с учеными над этой задачей работают и дети – ученики смены образовательного центра "Сириус". Они занимались программированием коляски, а также созданием ее корпуса, колес, электропривода.

Сейчас специалисты прорабатывают возможность встроить в кресло голосовое управление, автопилот, умеющий считывать дорожную разметку и огибать препятствия, джойстик и другие функциональные возможности.