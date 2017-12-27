В NASA признали зависимость от России
Сотрудничество Национального управления США по исследованию космического пространства (NASA) с Россией по программе Международной космической станции (МКС) было успешным. Однако Вашингтон решил в дальнейшем опираться на достижения американской космической отрасли, так как считает доступ в космос вопросом стратегической важности, заявил директор программы NASA по развитию коммерческих полетов Филип Макалистер.
"Прекратив использование американского корабля многоразового использования, США уже тогда стремились к тому, чтобы переходный период создания носителей оказался как можно короче. Через год или два, если все будет успешно продвигаться, мы вновь обретем возможность отправлять людей в космос благодаря нашим партнерам", – сообщил Макалистер, имея в виду американские и европейские компании.
Повторный запуск использованных первой ступени и грузовой капсулы к #МКС. #НАСА не против https://t.co/mB0E7qlQaj pic.twitter.com/xUi22UOOeT— Поступь будущего (@sovremenru) 18 декабря 2017 г.
Однако пока разработки этих компаний не удовлетворяют всем требованиям. Сотрудничество с Россией в доставке астронавтов и грузов в космос продлится еще как минимум два года, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью чиновника французской La Gazette de l'Eco Economie.
На вопрос, не возобновит ли в какой-то момент американское ведомство создание и использование собственных ракет-носителей, Макалистер ответил, что это маловероятно. По его словам, возможность опереться в этой сфере на частные компании очень выгодна NASA. Во-первых, благодаря конкуренции цены снижаются, во-вторых, это позволит космическому агентству сосредоточиться на других целях, таких как Луна и Марс.
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