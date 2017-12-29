Apple оправдалась за ужасный обман владельцев iPhone

Компания Apple официально принесла потребителям извинения за то, что намеренно снижала скорость работы старых iPhone. В компании пообещали больше так не поступать.

В Apple заявили, что никогда не станут принимать никаких мер для намеренного сокращения срока службы любого продукта компании, чтобы заставить потребителей обновить свои гаджеты. Представители корпорации пообещали снизить стоимость замены батарей для старых моделей в США с 79 до 29 долларов.

Также в корпорации заверили, что замена старых аккумуляторов на новые приведет работу смартфонов предыдущих поколений в норму. Скидки на эту услугу будут действовать повсеместно до декабря 2018 года, передает Ura.ru. В Apple указали, что грядущее обновление iOS в январе следующего года даст возможность пользователям получать больше информации о состоянии аккумуляторов гаджетов компании.

Напомним, в декабре этого года Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. В компании подчеркнули, что это делалось исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке.

Как писали Dni.Ru, ранее стало известно об эксперименте, который провела группа новозеландских ученых. Искусственному интеллекту от Google и Apple задавали различные вопросы на тему секса.

Тесты были взяты из базы Министерства здравоохранения Великобритании. Эксперты отметили, что в ближайшем будущем люди станут чаще обращаться по интимным вопросам к искусственному интеллекту, поскольку зачастую стесняются начать общение на такую тему с человеком.