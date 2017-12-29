Рогозин назвал руководство "Роскосмоса" проедающей бюджет шелупонью

Руководство "Роскосмоса" – "шелупонь, проедающая бюджет". Вице-премьер Дмитрий Рогозин не стал возражать против такой оценки госкорпорации, данной пользователями соцсетей.

Диспут в соцсети Facebook развернулся вокруг неудачного запуска с космодрома Восточный. Руководство "Роскосмоса" не согласилось с версией вице-премьера, который заявил, что авария произошла из-за настройки аппаратуры на другой космодром.

"Я так понимаю, что "безаварийный" "Роскосмос" решил всем доказать, что аварии происходят не из-за ошибок в управлении процессами и предприятиями, а "по вине обстоятельств", – написал Дмитрий Рогозин в Facebook. Комментарии не заставили себя ждать. Пользователи обсуждали низкие зарплаты в ракетно-космической отрасли, профессиональную подготовку менеджеров этой сферы. Досталось и курирующим ее чиновникам, которые зачастую не имеют профильного аэрокосмического образования.

"А что такое "Роскосмос"? Госпредприятие. Советы директоров. Менеджеры и прочая шелупонь, которая проедает бюджет", - прокомментировал ситуацию один из подписчиков. Он признался, что не представляет такой реакции виновных, если бы дело происходило в США.

"Что такое NASA? Ведомство, относящееся к правительству. В рамках бюджета им не нужно содержать лишних людей. Они просто исполняют распоряжение правительства. И я не представляю, чтобы директор NASA вот так отвечал заму госсекретаря по оборонной политике", – написал комментатор.

Вице-премьер не стал возражать против таких резких высказываний собеседника. Он лишь признался, что не ожидал от "Роскосмоса" подобной наглости.

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 мск. Первые три ступени носителя отработали штатно, однако головная часть ракеты сгорела в атмосфере, а обломки утонули в Атлантическом океане. Главная нагрузка, трехтонный спутник "Метеор-М", был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей – притом что стоимость пуска с Восточного оценивается в три миллиарда.

27 декабря Дмитрий Рогозин заявил, что аппаратура была настроена на пуск с космодрома Байконур – "не посчитали азимут". Днем позже пресс-служба "Роскосмоса" заявила, что полетное задание для запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" №2-1 и полезной нагрузкой "разрабатывалось специально для космодрома Восточный, напоминает Lenta.ru.