Появился "убийца" iPhone X

Японская компания Sharp показала аналог iPhone X с ценником в три-четыре раза ниже. Главным отличием нового смартфона Aquos S3 от флагмана Apple будет отсутствие технологии Face ID.

Сегодня iPhone X стоит в России порядка 80 тысяч рублей. Aquos S3составит ему серьезную конкуренцию, являясь достойным бюджетным аналогом.

Гаджет оснащен 5,9-дюймовым безрамочным экраном с разрешением 2160 на 1080 пикселей, двойной основной камерой на 12 и 13 мегапикселей, а также фронтальной на 16 мегапикселей. Слот для карт памяти microSD составляет 256 гигабайт, сообщает сайт Akket.com.

Внешне новинка очень похожа на iPhone X. Главным отличием Aquos S3 от флагмана Apple будет отсутствие технологии Face ID. В модели есть только сканер отпечатка пальца. Официальная презентация нового смартфона Sharp состоится 16 января в Японии.

Отметим, пользователи iPhone X периодически жалуются на неудобства, которые им доставляет "яблочный" гаджет. Как ранее писали Dni.Ru, обладатели смартфонов начали массово говорить о проблемах, связанных с автокоррекцией на iOS 11. В соцсетях появились сотни соответствующих сообщений со всего мира.

Оказалось, что операционная система заменяет it на I.T., а is – на I.S., определяя местоимение и предлог как опечатку. Владельцы гаджетов обсуждают неполадку автозамены в Сети, оставляя сотни возмущенных сообщений, в то время как эксперты ломают голову над решением проблемы.