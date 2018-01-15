НЛО ворвались в прямой эфир американского телеканала (видео)
Журналисты телеканала KOIN 6 обсуждали новости дня на фоне огромного экрана, где транслировалась панорама Портленда, штат Орегон. Внезапно в вечернем небе появились светящиеся объекты, которые "попозировали" перед камерами и уплыли за горизонт.
Ведущие, естественно, ничего не заметили. Однако им пришлось пересмотреть запись программы после того, как на редакцию обрушился шквал звонков от зрителей. Скептики посчитали, что в объективах камер отразились блики от проезжающего транспорта. Однако один из журналистов заявил, что видно именно инопланетные объекты.
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